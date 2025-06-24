Акционеры "Озон Фармацевтики" утвердили дивиденды за I квартал в 0,28 руб./акция

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) на внеочередном собрании 20 июня утвердили дивиденды за I квартал 2025 года в размере 0,28 рубля на бумагу, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов направят 307,6 млн рублей.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 3 июля 2025 года.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль за отчетный период и нераспределенная прибыль прошлых лет по РСБУ. При определении размера дивидендов в рекомендациях собранию акционеров совет директоров исходит из показателей компании по МСФО.

В январе-марте 2025 года "Озон Фармацевтика" сократила чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года - до 428,448 млн рублей. Чистая прибыль по МСФО выросла на 28% - до 993 млн рублей, соотношение чистый долг/EBITDA за предшествующие 12 месяцев сохранилось на уровне 1,1х.

Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 15% от чистой прибыли при условии, что соотношение "чистый долг/EBITDA" за предшествующие 12 месяцев будет не более 3х. Если это соотношение будет не более 2х, то компания обещает направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли, если не более 1х, то не менее 35% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если оно будет нулевым, то компания может платить дивиденды в размере не менее 50% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если же это соотношение будет больше 3х, то дивиденды платить не планируется.

За I квартал 2024 года "Озон Фармацевтика" выплатила дивиденды в размере 1 рубля на акцию, по итогам 9 месяцев - 0,18 рубля на акцию. Суммарные выплаты по итогам 9 месяцев составили 1,09 рубля на акцию. Всего на выплату промежуточных дивидендов компания направила почти 1,2 млрд рублей.

Дивиденды по итогам 2024 года выплачены в размере 0,26 рубля на акцию. Всего на выплату финальных дивидендов планировалось направить 285,6 млн рублей.

В октябре 2024 года "Озон Фармацевтика" провела IPO на Мосбирже объемом 3,45 млрд рублей. Привлеченные средства направлены на реализацию стратегии роста: расширение линейки препаратов-дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей.

В июне текущего года в ходе SPO на "Московской бирже" "Озон Фармацевтика" продала 65,9 млн акций компании, объем сделки составил 2,8 млрд рублей (42 рубля за бумагу - ИФ). Free float компании вырос с 7,8% до 13,8%. Полученные средства (структура сделки - cash-in) компания планирует использовать на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели. Продающим акционером выступила "дочка" компании - ООО " Озон ", которая получила акции от основателя и председателя совета директоров " Озон Фармацевтики" Павла Алексенко на основании договора займа ценных бумаг.

20 июня совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" одобрил допэмиссию акций по открытой подписке по цене размещения SPO. Денежные средства, привлеченные продающим акционером, будут направлены в компанию через приобретение акций допэмиссии. По итогам всех этапов сделки количество акций во владении Алексенко не изменится.

Инвесторы, которые приобретут акции в рамках SPO, получат преимущественное право на участие в последующей допэмиссии компании по той же цене, как и в SPO, что позволит сохранить их долю владения в капитале ПАО "Озон Фармацевтика" .

Уставный капитал ПАО после проведения IPO состоит из 1 млрд 98 млн 571,44 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,02 рубля.

Согласно отчету компании за 2024 год, Павлу Алексенко принадлежат 40,1% акционерного капитала ПАО "Озон Фармацевтика" , Юрию и Владимиру Корневым - 14,5016% и 10,9262% соответственно.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.