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Решетников назвал стратегической задачей наращивание импорта для балансировки торговли

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Стратегической задачей для РФ сейчас является наращивание импорта на фоне сокращения оттока капитала, чтобы сбалансировать торговлю товарами и услугами заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе встречи с главами иностранных дипмиссий в РФ.

"В целом у нас стратегическая задача: мы сейчас как страна заинтересованы в сбалансированной торговле", - сказал он.

"Поскольку у нас сократился отток капитала, то, разумеется, нам нужно, чтобы торговля товарами и услугами была сбалансирована, поэтому мы заинтересованы в том числе в наращивании импорта из стран, с которыми торгуем", - заявил министр.

Минэкономразвития Максим Решетников
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