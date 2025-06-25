Запасы нефти в США сократились на 5,84 млн баррелей

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,836 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 750 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 20 июня, снизились на 2,075 млн баррелей, дистиллятов - на 4,066 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 464 тыс. баррелей после снижения на 995 тыс. баррелей неделей ранее.