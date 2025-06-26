Рубль утром почти не меняется в паре с юанем в ожидании новых драйверов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром в четверг, рубль почти не меняется в ожидании новых драйверов к более сильным движениям. Поддержку ему продолжают оказывать коррекционное повышение цен на нефть после сильного падения в начале недели и подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8965 руб. (+0,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,04 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Позиции рубля в среду вновь существенно не изменились - курс юаня продолжил "болтаться" у отметки 10,9 руб., доллара - у отметки 78,3 руб. Обе валюты находятся на минимумах с мая 2023 года на фоне по-прежнему слабого спроса со стороны импортеров и отсутствия значимых новостных триггеров для активных спекулятивных операций. Способствовало безыдейности и невысокой волатильности на российском валютном рынке и отсутствие движений на рынке нефти (Brent после резкого падения в начале недели вчера показала рост, но весьма символический, на 0,4%)", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

"Отразилось это и на торговой активности - объемы торгов парой юань-рубль с поставкой "завтра" на Московской бирже оказались на 11% ниже, чем среднее значение за неделю, на 5% ниже, чем за последние 20 торговых сессий. Рубль, по нашим оценкам, остается неоправданно сильным, исходя из текущих макроэкономических метрик. Однако текущая рыночная конъюнктура ввиду близости выплаты налогов (30 июня), предполагающей некоторую активизацию продаж со стороны экспортеров, пока заставляет опасаться развития укрепления. Допускаем, что в концовке недели курс юаня все-таки может направиться к нижней границе нашего целевого диапазона 10,5-11 руб.", - считает Локтюхов.

Инфляция в РФ с 17 по 23 июня 2025 года составила 0,04% после также 0,04% с 10 по 16 июня, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 23 июня составил 0,12%, с начала года - 3,68%.

Из данных за 23 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 июня замедлилась до 9,41% с 9,60% на 16 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,47% с 9,59% на 16 июня, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках ПМЭФ-2025 заявил журналистам, что инфляция замедляется быстрее ожиданий и пока идет по траектории ниже прогноза министерства в 7,6%.

Цены на нефть продолжают расти утром в четверг, инвесторы оценивают геополитическую ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке и официальные данные о запасах нефти в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени составляет $68,15 за баррель, что на 0,75% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени также на 0,75%, до $65,4 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне анонсировал переговоры по атому с Ираном. "Мы отправимся поговорить с ними на следующей неделе. Может быть, мы заключим соглашение", - сказал Трамп на пресс-конференции в среду после саммита НАТО в Гааге. Однако конкретной даты он не назвал.

Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,836 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 750 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 464 тыс. баррелей после снижения на 995 тыс. баррелей неделей ранее.