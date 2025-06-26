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Эксперт ожидает продаж бункерного топлива в портах РФ в 2025 г. не выше 8 млн т

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Продажи бункерного топлива в портах России в 2025 году не превысят 8 млн тонн, считает президент СРО "Российская ассоциация морских и речных бункеровщиков" Виталий Ковалев.

По его информации, которую он привел на XVIII Всероссийском бункерном форуме, по итогам 2024 года продажи составили 7,4 млн тонн, что на 28% больше уровня 2023 года. Из общего объема 5,6 млн тонн пришлось на мазут, 1,8 млн - на дизтопливо. В том числе, в регионе портов Балтики было продано 3,4 млн тонн (+20%): 2,7 млн тонн и 0,7 млн тонн соответственно , на Дальнем Востоке - 1,7 млн тонн (+16%): 1,1 млн тонн и 0,6 млн тонн; в Черном море - 1,4 млн тонн (+30%): 1,2 млн тонн и 0,2 млн тонн; в Северных портах - около 0,9 млн тонн (-4%): 0,6 млн тонн и 0,2 млн тонн.

"Относительно 2025 года не думаю, что суммарно объем выйдет за 8 млн тонн", - сказал Ковалев.

Виталий Ковалев
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