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Рост розничных продаж в Японии в мае замедлился до 2,2%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в мае выросли на 2,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,7%, сообщает Trading Economics.

Данные за апрель были пересмотрены - продажи выросли на 3,5% в годовом сравнении, тогда как ранее сообщалось о росте на 3,3%.

Подъем продаж в мае был отмечен по итогам 38-го месяца подряд, при этом темп роста был самым низким с февраля.

Продажи одежды и предметов личного пользования выросли на 7,2%, машинного оборудования - на 5,8%, фармацевтической и косметической продукции - на 4,6%, автомобилей - на 2,4%, продуктов питания и напитков - на 1,4%. Реализация в универсальных магазинах сократились на 6,1%, продажи топлива остались на апрельском уровне.

Объем розничных продаж в мае относительно предыдущего месяца снизился на 0,2%. По уточненным данным, в апреле они выросли на 0,7% м/м, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.

Между тем безработица в стране в мае составила 2,5%, как и месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и связи. Аналитики не ожидали изменения.

Количество безработных в прошлом месяце уменьшилось на 40 тыс. - до 1,72 млн человек, число занятых выросло на 33 тыс. и достигло рекордных 68,37 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в мае приходилось 124 открытых вакансии. Это ниже апрельского значения 126.

Япония
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