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Потребрасходы во Франции в мае выросли на 0,2%, лучше прогноза

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Потребительские расходы во Франции в мае выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Национального статистического управления Insee.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя на 0,1%, по данным Trading Economics.

В апреле, по пересмотренным данным, потребрасходы повысились на 0,5%. Ранее сообщалось о росте на 0,3%.

Расходы на энергоносители в мае увеличились на 2,2% после сокращения на 3,7% в апреле. Расходы на продукты питания снизились на 0,4%, в апреле показатель вырос на 2,7%.

Потребление промышленных товаров в прошлом месяце уменьшилось на 0,3% после увеличения на 0,6% месяцем ранее. Затраты на товары длительного пользования сократились на 0,6%, на одежду и текстиль - на 0,2%.

Insee Франция
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