СК "Сбербанк Страхование" получила аккредитацию в Индии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Компания "Сбербанк Страхование" получила аккредитацию в Индии, сообщил "Коммерсанту" ее генеральный директор Михаил Волков.

По его словам, в качестве универсальной страховой компания ищет "возможности для развития бизнеса везде, где это возможно". "Есть потребности, реализации которых от нас даже ожидают. Например, продукты, необходимые для функционирования международной торговли. Процесс это небыстрый, здесь сложные узкоспециализированные виды страхования", - сказал он.

Волков отметил, что компания достигла степени зрелости, "чтобы соответствовать критериям, которые предъявляют государство и бизнес в этом направлении".

"Недавно мы получили аккредитацию в Индии. Это перспективное направление, торговый оборот с Россией высокий. У группы Сбербанка есть в хорошем смысле конкурентное преимущество - свой банк в Индии. Это хороший плацдарм для работы, и мы сегодня, наверное, единственный страховщик, у кого решены вопросы с платежами в Индию", - сообщил он.