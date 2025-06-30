Рубль утром на "Мосбирже" дешевеет к юаню

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Утром в понедельник на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню на фоне негативной динамики цен на нефть. Поддержку ему продолжает оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которым в понедельник предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

За первую минуту торгов юань подорожал на 3,15 копейки до 10,9565 рубля. При этом юань оказался на 1,32 копейки выше действующего официального курса.

Банк России с 1 июля по 30 декабря будет осуществлять операции с иностранной валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд рублей в день. С 1 по 4 июля ЦБ будет продавать валюту на 7,45 млрд рублей в день.

"В конце июня закрепившийся баланс на валютном рынке был сохранен, несмотря на подготовку бизнеса к граничным срокам уплаты налогов, который наступает сегодня. Отчасти это следствие подсевших цен на нефть, которые растеряли весь рост, сформированный после открытого военного конфликта между Ираном и Израилем. Но, полагаем, главная причина - завершение процесса устранения геополитической премии в курсе рубля и структурное изменение факторов, определяющих спрос на иностранную валюту. (. . .) Во втором полугодии Банк России незначительно повысит объем продаж юаней на рынке (до 8,94 млрд рублей в день, против 8,86 млрд в I полугодии), из-за более активного использования Минфином средств ФНБ с начала года. Это также поддержит курс рубля во втором полугодии, с учетом умеренности нефтегазовых доходов бюджета. В краткосрочной перспективе ориентируемся на консолидацию валютных котировок в районе 11 рублей за юань. Текущий торговый диапазон оцениваем в диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань. Сегодня ждем сохранение котировок в нижней части указанного диапазона", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с 2023 года снижения по итогам прошлой недели.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Начальник Генштаба иранских вооруженных сил Ирана Абдолрахим Мусави в выходные дал понять, что скептически оценивает возможность длительного сохранения режима прекращения огня с Израилем.

Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что может поддержать смягчение санкций в отношении Тегерана, если Иран продемонстрирует мирный настрой.

К 10:05 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,3% до $67,55 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,5%, до $65,16 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 12%, WTI - на 11,3%. Падение цен стало максимальным с марта 2023 года.

Внимание трейдеров смещается на очередное заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно объемов добычи в августе. Оно пройдет 6 июля.

"Восьмерка" стран-добровольцев ОПЕК+ готова рассмотреть на июльском заседании возможность очередного наращивания квот на добычу на 411 тысяч баррелей в сутки, сообщили иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тысяч б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тысяч б/с.