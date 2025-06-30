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UBS запускает программу buyback на $2 млрд

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - UBS Group AG запускает новую программу обратного выкупа акций на $2 млрд.

Как говорится в пресс-релизе банка, программа является частью плана поощрения владельцев бумаг, одобренного акционерами в апреле. Она стартует 1 июля.

UBS намерен выкупить акции на сумму до $2 млрд во втором полугодии 2025 года. В первом полугодии объем buyback составил $1 млрд.

Банк намерен обнародовать свои планы относительно распределения капитала на 2026 год вместе с публикацией финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2025 год в начале следующего года.

Ранее в этом месяце UBS заявил, что сохраняет планы выплат акционерам на текущий год, несмотря на план банковской реформы, продвигаемой правительством Швейцарии, которая потребует от него существенного увеличения резервов.

Акции UBS прибавляют в цене 1,1% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 2,4%.

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