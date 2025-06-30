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Рыбодобывающая ПБТФ присоединит четыре подконтрольные рыболовные компании

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Преображенская база тралового флота" (ПБТФ, Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) проведет реорганизацию в форме присоединения к компании четырех рыболовных ООО, говорится в сообщении ПАО.

Реорганизация была одобрена на годовом собрании, состоявшемся 20 июня.

ООО "Санфиш 2", "Санфиш 3" и "Гермес 1" зарегистрированы в Петропавловске-Камчатском в 2024 году, "Сельдь 1" - во Владивостоке в марте 2025 года.

В сообщении отмечается, что при присоединении доля в размере 100% уставного капитала всех четырех компаний, принадлежащая ПБТФ, не подлежит обмену на акции ПБТФ и погашается в момент внесения записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ООО.

Акционеры на собрании также утвердили годовой отчет за 2024 год и бухгалтерскую отчетность, избрали совет директоров и ревизионную комиссию, назначили аудитором АО "Лотаудит", утвердили новую редакцию устава.

Также принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Последний раз компания начисляла дивиденды по итогам 2017 года.

Чистая прибыль ПБТФ в 2024 году составила 530,8 млн рублей, что в 8,7 раза меньше, чем годом ранее, когда была получена рекордная прибыль в истории компании. В сообщении не указывается, каким образом будет распределена прибыль за 2024 год.

"Преображенская база тралового флота" (входит в сахалинский холдинг "Гидрострой") ведет промысел в Беринговом, Охотском и Японском морях. Флот насчитывает шесть промысловых судов, в том числе три больших морозильных рыболовных траулера. Основные рынки сбыта - страны Азии.

ПБТФ Преображенская база тралового флота Приморский край
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