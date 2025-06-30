Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "НЛМК" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании.

По итогам 2023 года НЛМК выплатила акционерам 25,43 руб. на акцию (всего - 152,4 млрд рублей).

Группа НЛМК – вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Основным конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.



