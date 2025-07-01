Google будет закупать энергию с термоядерной электростанции в Вирджинии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., договорилась о закупках электроэнергии с планируемой термоядерной электростанции (ТЯЭС) компании Commonwealth Fusion Systems (CFS) в Вирджинии, говорится в заявлении компаний. Financial Times называет эту сделку всего второй в секторе.

Многолетнее соглашение о поставках электроэнергии (PPA) рассчитано на 200 МВт - половину мощности будущей станции, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2030-х годах.

По словам сооснователя и главного исполнительного директора CFS Боба Мюмгарда, это "не просто станция с какой-то выдуманной датой или каким-то тонким документом". "Это полноценное PPA, - сказал он изданию. - Мы производим электричество, а они обязаны его купить".

CFS также строит демонстрационную станцию в Массачусетсе, которую надеется запустить в 2027 году. Станция в Вирджинии должна стать ее первой коммерческой ТЯЭС.

Ученые с 1950-х годов работают над получением "чистой" энергии за счет термоядерного синтеза, но пока им не удалось разработать реактор, который бы потреблял энергии меньше, чем производит.

Британская газета допускает, что CFS - самая продвинутая из частных компаний сектора, стремящихся развивать эти технологии и сделать их коммерчески жизнеспособными.

В 2021 году CFS привлекла $1,8 млрд, в том числе от Google.