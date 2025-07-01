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Число открытых вакансий в США в мае неожиданно достигло максимума с ноября 2024 года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Количество открытых вакансий в США в мае увеличилось на 374 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,769 млн. Об этом говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

Данные за апрель были пересмотрены с повышением на 40 тыс. до 7,395 млн.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 7,3 млн с предварительно заявленного апрельского уровня, по данным Trading Economics.

Майский показатель стал самым высоким с ноября прошлого года.

Наибольший рост числа вакансий (на 314 тыс.) зафиксирован в отельном и ресторанном бизнесе. В финансовом и страховом секторе число вакансий увеличилось на 91 тыс. Значительное сокращение числа вакансий отмечено в структурах федерального правительства - на 39 тыс.

Количество лиц, прекративших трудовые отношения с работодателем, повысилось на 78 тыс. до 3,293 млн.

США
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