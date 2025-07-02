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Глава ЦБ Турции примет участие в Финансовом конгрессе Банка России

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава Центрального банка Турции Фатих Карахан примет участие в Финансовом конгрессе Банка России.

В программе первого дня конгресса была запланирована дискуссия со специальным гостем, но его имя до сегодняшнего дня не раскрывалось. В обновленной программе указано, что в сессии вместе председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной примет участие Фатих Карахан.

Карахан возглавил Центробанк Турции в феврале 2024 года после отставки Хафизе Гайе Эркан.

Он родился в 1982 году, окончил факультет математики и промышленного инжиниринга Босфорского университета. В 2012 году получил степень доктора философии по экономике в Пенсильванском университете. С 2012 по 2022гг работал в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, также преподавал в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах. В ноябре 2022 года занял должность главного экономиста Amazon, а летом 2023 года был назначен зампредом ЦБ Турции.

Высокая инфляция в Турции и попытки обуздать ее мерами денежно-кредитной политики часто становятся предметом дискуссии между российским ЦБ и оппонентами его жесткой ДКП.

Центробанк Турции Центробанк ЦБ Турция Финансовый конгресс
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