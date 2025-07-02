Warner Music хочет снизить расходы на $300 млн, объявила о сокращении штата

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американская Warner Music Group Corp. (WMG), одна из крупнейших звукозаписывающих компаний мира, намерена сократить годовые расходы примерно на $300 млн, в том числе за счет сокращения персонала, говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Обеспечить такую экономию планируется до конца 2027 финансового года (завершается в сентябре 2027 года).

Сокращение персонала позволит уменьшить расходы на $170 млн, снижение напрямую связанных с этим затрат составит $30 млн, не связанных с персоналом - $100 млн.

Масштабы увольнений не уточняются.

Реструктуризация направлена на высвобождение средств для инвестиций в музыку и ускорения долгосрочного роста компании, отмечается в ее сообщении.

Кроме того, WMG объявила о создании равнодолевого совместного предприятия Beethoven с инвесткомпанией Bain Capital, которое будет покупать, продавать и эксплуатировать права на музыку и музыкальные каталоги. Партнеры обязались вложить в него по $250 млн.

Акции WMG подорожали на 1,5% по итогам дополнительных торгов во вторник.