Поиск

Рубль утром в среду слегка поднимается в паре с юанем

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно понижается на Московской бирже утром в среду. Рубль слегка укрепляется в ожидании новых драйверов к более сильным движениям. Участники рынка будут анализировать заявления представителей монетарных властей с Финансового конгресса Банка России, который состоится в Санкт-Петербурге 2-4 июля.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9385 руб. (+0,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась всего на 0,01 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Во вторник рубль оказался под умеренным давлением, что привело к некоторому ослаблению. Так, пара юань/рубль по итогам дня прибавила чуть мене 0,2%, закончив сессию в районе 10,94 руб./юань. При этом официальный курс доллара снизился до 78,4 руб., что может быть связано со слабостью американской валюты на международном валютном рынке. Сегодня на старте торгов юань может попытаться продолжить восходящую динамику и протестировать сопротивление на уровне 11 руб. Однако пока мы не видим поводов для существенного смещения позиций китайской валюты относительно текущих уровней. Рубль продолжает получать поддержку со стороны высокого спроса на рублевые активы, что сдерживает продажи в национальной валюте и определяет ее текущую стойкость. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара юань/рубль в ходе торгов среды продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб./юань при сохранении низкой волатильность на рынке", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Богдан Зварич.

Цены на нефть

Цены на нефть слега понижаются утром в среду после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, в частности, за сообщениями, касающимися ядерной программы Ирана.

Рынок ждет очередной встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве составила $66,96 за баррель, что на 0,21% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,32%, до $65,24 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 по московскому времени.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 680 тыс. баррелей.

Китай Московская биржа Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ведущие банки США повышают дивиденды после успешного прохождения стресс-тестов ФРС

Цена нефти Brent подросла до $67,19 за баррель

Пауэлл подтвердил планы ФРС сохранять выжидательную позицию

Пауэлл подтвердил планы ФРС сохранять выжидательную позицию

Путин подписал указ о гарантиях для новых вложений нерезидентов на фондовом рынке РФ

Путин подписал указ о гарантиях для новых вложений нерезидентов на фондовом рынке РФ
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6648 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });