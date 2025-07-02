Рубль утром в среду слегка поднимается в паре с юанем

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно понижается на Московской бирже утром в среду. Рубль слегка укрепляется в ожидании новых драйверов к более сильным движениям. Участники рынка будут анализировать заявления представителей монетарных властей с Финансового конгресса Банка России, который состоится в Санкт-Петербурге 2-4 июля.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9385 руб. (+0,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась всего на 0,01 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Во вторник рубль оказался под умеренным давлением, что привело к некоторому ослаблению. Так, пара юань/рубль по итогам дня прибавила чуть мене 0,2%, закончив сессию в районе 10,94 руб./юань. При этом официальный курс доллара снизился до 78,4 руб., что может быть связано со слабостью американской валюты на международном валютном рынке. Сегодня на старте торгов юань может попытаться продолжить восходящую динамику и протестировать сопротивление на уровне 11 руб. Однако пока мы не видим поводов для существенного смещения позиций китайской валюты относительно текущих уровней. Рубль продолжает получать поддержку со стороны высокого спроса на рублевые активы, что сдерживает продажи в национальной валюте и определяет ее текущую стойкость. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара юань/рубль в ходе торгов среды продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб./юань при сохранении низкой волатильность на рынке", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Богдан Зварич.

Цены на нефть

Цены на нефть слега понижаются утром в среду после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, в частности, за сообщениями, касающимися ядерной программы Ирана.

Рынок ждет очередной встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве составила $66,96 за баррель, что на 0,21% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,32%, до $65,24 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 по московскому времени.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 680 тыс. баррелей.