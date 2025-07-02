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Alibaba потратит $7 млрд на привлечение пользователей в сервисы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Китайская Alibaba Group Holding Ltd. потратит 50 млрд юаней (порядка $7 млрд) в следующие 12 месяцев на различные купоны и ваучеры для привлечения бизнеса и потребителей к использованию ее сервисов доставки и электронной коммерции на внутреннем рынке.

Это принесет пользу как потребителям, так и продавцам, говорится в сообщении принадлежащей Alibaba платформы электронной торговли Taobao в ее официальном аккаунте WeChat.

Такая мера должна поддержать сервисы китайского интернет-гиганта в условиях жесткой конкуренции на рынке КНР, пишет The Wall Street Journal.

Alibaba Cloud, подразделение Alibaba в сфере облачных технологий, накануне открыла третий центр обработки данных (ЦОД) в Малайзии. Компания также анонсировала планы открытия нового дата-центра на Филиппинах в октябре 2025 года.

"Растущая сеть ЦОД гарантирует, что Alibaba Cloud сможет удовлетворить увеличивающийся глобальный спрос на безопасные, устойчивые и масштабируемые розничные сервисы, предоставляя возможность бизнесам, разработчикам и организациям внедрять инновации и масштабироваться по мере ускорения использования ИИ в различных отраслях", - говорится в сообщении компании, опубликованном в среду.

Помимо этого, Alibaba Cloud объявила об открытии ИИ-хаба в Сингапуре, который, как ожидается, сможет поддержать свыше 5 тыс. бизнесов и 100 тыс. разработчиков.

Ранее в этом году китайский интернет-гигант заявил о намерении инвестировать порядка $52 млрд в ИИ и облачную инфраструктуру в течение трех лет.

Alibaba Alibaba Group Holding
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