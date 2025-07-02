Поиск

Алиханов заверил, что Минпромторг использует "весь арсенал мер поддержки" чермета

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Потребление стали в России находится под давлением падения спроса в строительной отрасли и машиностроении, а также демпинговых импортных поставок (+16,3% за январь-апрель текущего года) и ограничений по экспорту, включая падение мировых цен и укрепление рубля, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе правительственного часа в Совете Федерации в среду.

"Как итог - за прошлый год на 7% снизились объемы выплавки стали, производства готового проката и стальных труб. За 5 месяцев нынешнего года они сократились еще на столько же", - сказал он.

По словам Алиханова, Минпромторг "задействует весь арсенал имеющихся мер поддержки для снижения негативных последствий".

"Однако, с учетом масштабов отрасли для улучшения ситуации, конечно, нужно восстановление спроса. Прежде всего за счет реализации инфраструктурных строек по новым нацпроектам и оживления кредитования в жилищном, промышленном и потребительском секторах", - отметил министр.

Минпромторг Антон Алиханов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Налоговую нагрузку на "Газпром" могут снизить за счет допдоходов независимых производителей

Ведущие банки США повышают дивиденды после успешного прохождения стресс-тестов ФРС

Цена нефти Brent подросла до $67,19 за баррель

Пауэлл подтвердил планы ФРС сохранять выжидательную позицию

Пауэлл подтвердил планы ФРС сохранять выжидательную позицию

Путин подписал указ о гарантиях для новых вложений нерезидентов на фондовом рынке РФ

Путин подписал указ о гарантиях для новых вложений нерезидентов на фондовом рынке РФ
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана409 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6648 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });