Алиханов заверил, что Минпромторг использует "весь арсенал мер поддержки" чермета

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Потребление стали в России находится под давлением падения спроса в строительной отрасли и машиностроении, а также демпинговых импортных поставок (+16,3% за январь-апрель текущего года) и ограничений по экспорту, включая падение мировых цен и укрепление рубля, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе правительственного часа в Совете Федерации в среду.

"Как итог - за прошлый год на 7% снизились объемы выплавки стали, производства готового проката и стальных труб. За 5 месяцев нынешнего года они сократились еще на столько же", - сказал он.

По словам Алиханова, Минпромторг "задействует весь арсенал имеющихся мер поддержки для снижения негативных последствий".

"Однако, с учетом масштабов отрасли для улучшения ситуации, конечно, нужно восстановление спроса. Прежде всего за счет реализации инфраструктурных строек по новым нацпроектам и оживления кредитования в жилищном, промышленном и потребительском секторах", - отметил министр.