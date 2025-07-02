В США снижаются розничные продажи люксовых товаров

Однако продажи дорогих ювелирных изделий продолжают стабильно расти

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Расходы по кредитным картам в США на предметы роскоши снижались в годовом выражении по итогам каждого из первых пяти месяцев этого года, по данным Citigroup.

Ожидалось, что в 2025 году розничная торговля люксовыми товарами продолжит показывать позитивную динамику после хорошего четвертого квартала, когда продажи выросли благодаря праздничному шопингу и эйфории после президентских выборов. Однако этого не произошло.

В мае расходы на предметы роскоши сократились на 1,7% в годовом измерении после падения на 6,8% в апреле и 8,5% в марте. Эти расчеты основаны на данных от более чем 10 млн держателей карт Citi в США.

Среди люксовых товаров была выявлена одна категория, которая показывает стабильный подъем, отмечается в исследовании. Так, в мае расходы на дорогие ювелирные изделия выросли на 10,1%, причем продажи в данном сегменте показывали подъем в годовом выражении по итогам каждого месяца с сентября 2024 года.

Аналитик Citi Томас Шове сказал CNBC, что это может быть обусловлено восприятием ювелирных изделий как инвестиционных предметов. "Возможно, ювелирное изделие имеет более высокую внутреннюю ценность, учитывая содержание драгоценных металлов, и более высокую эмоциональную ценность и значение" по сравнению, например, с сумочкой аналогичной стоимости, полагает он.

По его мнению, недавний рост цен на золото также является важным фактором. "Наверное разумно сейчас купить браслет Cartier, учитывая, что компания подняла цены менее чем на 5% с начала 2025 года, когда золото подорожало более чем на 25%", - сказал Шове.

Расходы на роскошные часы в мае подскочили на 14,7%. Однако это, по словам эксперта, в значительной степени было обусловлено тем, что ритейлеры запасались ими на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Швейцарии в размере 31%.