Набиуллина заявила, что экспортеры "попали в ножницы" ставок и крепкого рубля

Курс, по ее словам, должен уравновешивать интересы всех игроков

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Валютный курс, хотя и может не соответствовать ожиданиям отдельных отраслей, должен уравновешивать интересы всех игроков и отражать баланс спроса и предложения со стороны всех участников, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она заявила об этом на пленарной сессии Финансового конгресса ЦБ.

"Действительно, например, экспортерам сейчас очень сложно, они оказались в "ножницах" - высокие ставки, низкий курс и еще и падение цен, и не только цен, по некоторым (товарам - ИФ) и спроса на экспортных рынках. И Александр Валерьевич (Дюков, глава "Газпром нефти" - ИФ) об этом сказал. Но все-таки экономике нужен такой курс - рыночной экономике, - который отражает баланс спроса и предложения валюты со стороны разных участников", - сказала она.

Председатель ЦБ констатировала, что экспортеры хотели бы более слабый курс. "Но я не уверена, что под этим подпишутся наши граждане или те предприятия, которым нужен импорт оборудования для технологической модернизации. Поэтому, на мой взгляд, в интересах всей экономики важно, чтобы курс уравновешивал интересы разных экономических игроков, и чтобы это делалось рыночным образом, а не через постоянную борьбу лоббистов, латание регулирования и подгонку курса под те или иные нужды. Мне кажется, это одно из преимуществ рыночной экономики, которым нужно дорожить", - сказала она.

"Еще нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета, но влияние курса на бюджет тоже нелинейно. Потому что укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, а значит, в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели при более слабом курсе", - отметила также Набиуллина.

По ее словам, в целом, чем более диверсифицированная будет экономика, чем меньше она будет зависеть от доходов от небольшого круга экспортных отраслей, тем будет меньше зависимость от курса.

"Если посмотрите на другие страны, у стран с низкой инфляцией в принципе более крепкий курс. Слабый курс - это часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции, недоверие к собственной валюте. Вряд ли это то, к чему мы стремимся системно", - заключила глава Центробанка.