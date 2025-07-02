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TotalEnergies продала ВИЭ-активы в Португалии и купила в Доминикане

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Французская ТotalEnergies закрыла сделку по покупке у AES Dominicana Renewables Energy 50% акций в компании, владеющей и строящей ветровые и солнечные электростанции, а также накопители энергии в Доминиканской Республике, сообщила компания.

Ранее ТotalEnergies купила у AES 30% таких активов в Пуэрто-Рико. Таким образом, портфель ТotalEnergies в Карибском регионе теперь превышает 1,5 ГВт мощности возобновляемой энергии и батарей.

Компания отмечает, что эти сделки развивают ее мультиэнергетическую стратегию в регионе, где она является ключевым игроком в цепочке создания стоимости сжиженного природного газа (СПГ). Портфель возобновляемых источников энергии AES включает проекты по производству и накоплению энергии мощностью более 1 ГВт, из них 410 МВт уже введены в эксплуатацию или находятся в стадии строительства, поставляя электроэнергию по долгосрочным соглашениям. Проекты еще на 500 МВт выработки солнечной и ветровой электроэнергии разрабатываются и будут интегрированы с проектами по накоплению энергии.

В Доминикане у TotalEnergies уже есть сеть из 184 АЗС, частично работающих с использованием солнечной энергии, сеть по распределению газа и строящаяся солнечная электростанция мощностью 103 МВт.

Портфель AES в Пуэрто-Рико включает мощности на 485 МВт. С 2018 года TotalEnergies поставляет СПГ дочерним компаниям AES в Панаме и Доминикане.

TotalEnergies сообщила также, что продала 50% своего портфеля ветряных, солнечных и гидроэнергетических объектов мощностью 604 МВт в Португалии консорциуму, состоящему из MM Capital Partners 2 Co., Ltd., Daiwa Energy & Infrastructure Co. Ltd. и Mizuho Leasing Co., Ltd. Сумма сделки составила 178,5 млн евро.

TotalEnergies сохранит 50% акций и продолжит управлять активами. Кроме того, после того, как истечет срок действия регулируемых тарифов, которыми они пользуются, TotalEnergies выкупит продукцию этих активов, средний возраст которых составляет 16 лет, и займется их коммерциализацией.

TotalEnergies Пуэрто-Рико Португалия Доминикана
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