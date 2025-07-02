Поиск

Глава РСХБ не исключил внедрение цифрового рубля в массовый оборот раньше осени 2026 года

Глава РСХБ не исключил внедрение цифрового рубля в массовый оборот раньше осени 2026 года
Фото EPA/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов считает, что массовое внедрение цифрового рубля может начаться даже раньше сроков, планируемых Банком России, такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ранее планировалось, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 года, но регулятор в июне сообщил, что направил в Госдуму предложения о том, чтобы перенести внедрение на 1 сентября 2026 года.

"Отсрочка, которую сейчас запросил Центральный банк по внедрению цифрового рубля - на осень следующего года, я считаю, что она консервативная", - сказал Листов.

"Да, там действительно есть аспекты технологического, правового характера по внедрению цифрового рубля как нового платежного средства. Но я думаю, что мы увидим внедрение, оборот цифрового рубля, думаю, что несколько раньше даже, чем осень следующего года", - добавил он.

По данным ЦБ, на конец мая 2025 года на платформе цифрового рубля открыто около 2500 кошельков физических и юридических лиц, операции с цифровой национальной валютой доступны клиентам 15 банков из более чем 150 населенных пунктов. Всего было совершено более 63 тысяч переводов, около 13 тысяч оплат за товары и услуги, исполнено более 17 тысяч смарт-контрактов.

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет.

Банк России РСХБ Россельхозбанк Борис Листов Финансовый конгресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Набиуллина назвала рост "экономики впечатлений" долгосрочным трендом

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 128,6 млрд рублей

Росстат отметил подорожание моркови за неделю на 2,5%

В России цены производителей на бензин в мае подскочили на 10,5%

Трамп объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом

Трамп объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом
Инфляция в России

Набиуллина высказалась против попыток поменять недостигнутую цель по инфляции

Греф заявил, что снижение ставки ЦБ на 100 или 200 б.п. будет неощутимо для экономики

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана411 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });