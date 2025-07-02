Глава РСХБ не исключил внедрение цифрового рубля в массовый оборот раньше осени 2026 года

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов считает, что массовое внедрение цифрового рубля может начаться даже раньше сроков, планируемых Банком России, такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ранее планировалось, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 года, но регулятор в июне сообщил, что направил в Госдуму предложения о том, чтобы перенести внедрение на 1 сентября 2026 года.

"Отсрочка, которую сейчас запросил Центральный банк по внедрению цифрового рубля - на осень следующего года, я считаю, что она консервативная", - сказал Листов.

"Да, там действительно есть аспекты технологического, правового характера по внедрению цифрового рубля как нового платежного средства. Но я думаю, что мы увидим внедрение, оборот цифрового рубля, думаю, что несколько раньше даже, чем осень следующего года", - добавил он.

По данным ЦБ, на конец мая 2025 года на платформе цифрового рубля открыто около 2500 кошельков физических и юридических лиц, операции с цифровой национальной валютой доступны клиентам 15 банков из более чем 150 населенных пунктов. Всего было совершено более 63 тысяч переводов, около 13 тысяч оплат за товары и услуги, исполнено более 17 тысяч смарт-контрактов.

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет.