МКБ вновь сменит председателя правления

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Московского кредитного банка (МКБ) принял решение досрочно прекратить полномочия председателя правления Максима Коржова, говорится в сообщении кредитной организации.

Его полномочия истекли 2 июля. Трудовой договор с Коржовым расторгнут по соглашению сторон.

Набсовет также одобрил новую кандидатуру на пост главы банка (ее еще должен согласовать ЦБ РФ). При этом МКБ пока не раскрыл нового предправления.

"Интерфакс" направил запрос в банк.

Коржов был назначен председателем правления МКБ в декабре 2024 года после согласования его кандидатуры Банком России, до этого - с ноября 2024 года - он исполнял обязанности главы кредитной организации. На посту предправления МКБ Коржов сменил Николая Каторжнова, возглавлявшего банк с июня 2022 года.

Решение Каторжнова покинуть банк кредитная организация объяснила "личными обстоятельствами, не сочетающимися с уровнем нагрузки на этой должности". Предполагалось, что Каторжнов продолжит работу в МКБ в качестве советника по вопросам, связанным с развитием международного бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

Коржов до назначения главой МКБ в должности зампреда правления ранее курировал взаимодействие с корпоративными клиентами. Он работал в МКБ с 2019 года, стоял у истоков создания корпоративно-инвестиционного блока банка.

Основным акционером Московского кредитного банка, согласно последним раскрытым данным, являлся концерн "Россиум". Банк находится под санкциями США с февраля 2023 года, ЕС - с декабря 2022 года, с июня 2022 года он был отключен от SWIFT.

МКБ по итогам первого квартала 2025 года занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".