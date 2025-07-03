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Индекс PMI сферы услуг России в июне упал до 49,2 пункта с 52,2 пункта в мае

Индекс PMI сферы услуг России в июне упал до 49,2 пункта с 52,2 пункта в мае
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в июне 2025 года составил 49,2 пункта, заметно снизившись с майских 52,2 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на возобновившееся сокращение выпуска в секторе, что положило конец 11-месячной последовательности расширения. Как отметили респонденты, снижению деловой активности в отрасли способствовали сдержанный клиентский спрос и замедлившийся рост новых продаж.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг, в июне составил 48,5 пункта по сравнению с 51,4 пункта в мае.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в отчете, темпы роста новых заказов у поставщиков услуг замедлились в июне. Там, где отмечался рост продаж, компании связывали это с рекомендациями клиентов и конкурентоспособным ценообразованием.

Затраты компаний вновь росли в июне, однако самыми медленными за последние пять лет темпами. Возросшие операционные расходы были связаны с более высокими ценами поставщиков и ростом заработных плат. На фоне более медленного увеличения издержек компании старались смягчать рост отпускных цен, темпы инфляции отпускных цен были самыми слабыми за почти четыре с половиной года.

Сокращение численности работников продолжилось в июне. При этом темпы уменьшения рабочих мест снизились по сравнению с маем и в целом были незначительными.

Объемы невыполненных заказов росли восьмой месяц, темпы их роста оказались самыми быстрыми за четыре месяца.

Оптимизм представителей отрасли в отношении перспектив их бизнеса на ближайшие 12 месяцев несколько угас. Степень деловой уверенности упала до самого низкого уровня с июля 2023 года. Компании выражали надежду на приобретение новых клиентов и увеличение числа рекомендаций от них, однако были обеспокоены сложностями для продаж.

PMI S&P Global
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