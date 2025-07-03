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Операторов персональных данных обяжут перейти на российский софт

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - До конца текущего года регуляторы должны определить условия перехода операторов персональных данных (ПДн) на использование российского программного обеспечения. Об этом говорится в перечне поручений председателя правительства РФ Михаила Мишустина по итогам конференции ЦИПР.

При этом Минцифры и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) должны проработать вопрос о переходном периоде для операторов ПДн, а также подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство.

Еще одно поручение Мишустина направлено на повышение совместимости российских программных решений. Здесь Минцифры поручено подготовить предложения по соответствующим изменениям действующего законодательства, предусматривающим поэтапное введение требований о совместимости российского прикладного программного обеспечения с операционными системами и базами данных.

Кроме того, Минцифры поручено, совместно с отраслевыми комитетами по импортозамещению, подготовить предложения по формированию методики оценки цифровой зрелости и рейтинга готовности отраслей к внедрению решений в области промышленного программного обеспечения на основе генеративного искусственного интеллекта. При этом министерство должно провести оценку готовности крупнейших отраслевых компаний к таким изменениям.

Минцифры ФСТЭК
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