Сбербанк понизит прогнозы по кредитованию на 2025 год

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк понизит прогнозы по кредитованию на 2025 год - выполнить цели, несмотря на ожидаемое ускорение динамики во втором полугодии, будет сложно, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы видим, что наши прогнозы по кредитованию на 2025 год, скорее всего, придется понижать. В конце июля будем уточнять прогноз и, скорее всего, снизим ожидания по кредитованию. У нас отчетность будет уже после заседания ЦБ, решения по ставке и публикации их среднесрочного макроэкономического прогноза", - сказал Скворцов.

Сбербанк ранее прогнозировал, что корпоративное кредитование в 2025 году в целом по сектору увеличится на 9-11% (банк рассчитывает расти на уровне сектора), рост розничного будет меньше 5% (банк планирует расти выше сектора).

"По итогам первого полугодия мы далеко от половины или даже трети того, насколько мы хотели вырасти за год в целом. Во втором полугодии все-таки ждем ускорения темпов роста, но не потому, что ставка будет ниже, а просто из-за сезонности, традиционного роста деловой активности. Прирост корпоративного портфеля на 9-11% будет очень тяжело сделать", - отметил финдиректор.

Он подчеркнул, что розничное кредитование практически "стоит на месте", кроме ипотеки.

"Но и в ипотеке риск (роста - ИФ) связан с госпрограммами и субсидиями, которые, возможно, снизятся в августе. Сейчас идет обсуждение по субсидиям, решения пока нет. Гарантировать, что они будут продлены, нельзя. Мы надеемся, что решение будет принято. Если субсидия будет отменена, будет значимое снижение выдач", - пояснил Скворцов.

По его словам, разворот тренда в кредитовании может произойти при снижении ключевой ставки ЦБ до 13-15% (сейчас она составляет 20%).

"Мы оцениваем, что при ключевой ставке в районе 13-15% может начаться более-менее устойчивое оживление. До этого момента будут брать кредиты только по необходимости. Чтобы показать рост совокупного портфеля, нам надо перестать хотя бы снижаться в потребах, в автокредитовании, в малом бизнесе - везде, где у нас сегодня негативная динамика идет. Единственное, что поддерживает розницу - ипотека, но даже там есть риски", - заявил финдиректор.

Он отметил, что крупный бизнес тоже берет все меньше и меньше кредитов. "Навес ранее запущенных инвестиционных проектов уменьшается, а новых нет. Это будет еще долго влиять на динамику", - подчеркнул Скворцов.

"На Центральный банк давление очень большое. Они шаг по снижению ставки сделали, надеемся на следующий, это динамике кредитования поможет не сразу", - высказал мнение финдиректор.

Банк России в июне вопреки ожиданиям рынка о неизменности ключевой ставки снизил ее на 100 базисных пунктов - до 20%.

На июльском заседании ЦБ может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт, если в пользу этого будут говорить поступающие данные, сообщил в начале этой недели зампред Банка России Алексей Заботкин.