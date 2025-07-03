Акционеры "Совкомфлота" одобрили невыплату дивидендов за 2024 год

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Совкомфлот" на годовом собрании в понедельник одобрили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

Ранее правительство РФ поручило Минфину, Минтрансу и Росимуществу при подготовке директив госпредставителям в совете директоров "Совкомфлота" не предусматривать выплату дивидендов по итогам работы компании в 2024 году.

В ноябре прошлого года "Совкомфлот" подтвердил цель по выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. Однако в марте компания сообщила, что рекомендации по выплате дивидендов по итогам 2024 года будут учитывать принцип достаточности капитала для развития и контекст новых санкций.

Минфин США в январе текущего года объявил о санкциях в отношении 69 судов "Совкомфлота", включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и четыре для перевозки сжиженного природного газа. А в феврале власти Евросоюза включили в 16-й пакет санкций против РФ ООО "СКФ Арктика" ("дочка" "Совкомфлота"). В санкционный список также были добавлены ООО "Инвест флот" и ООО "Южный флот", которые, по данным ЕС, связаны с "СКФ Арктика".

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2024 году составила $424,449 млн, показатель EBITDA - $1,041 млрд, выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) - $1,535 млрд. Скорректированная чистая прибыль СКФ по МСФО (база для дивидендов) в 2024 году составила 46,211 млрд рублей.

"Совкомфлот" выплатил промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 г. в размере 6,32 руб. на акцию. На годовом собрании акционеры компании одобрили выплату финальных дивидендов за 2023 год в размере 11,27 рубля на акцию.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.