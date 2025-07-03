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Физлица в июне увеличили инвестирование в облигации на "Мосбирже" в 3 раза г/г

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Физические лица в июне 2025 года увеличили инвестирование на "Московской бирже" в облигации в 3 раза, до 157,2 млрд рублей с 52,1 млрд рублей в июне 2024 года, в паи фондов - на 61%, до 35,2 млрд рублей с 22,1 млрд рублей, в акции - на 24%, до 5,1 млрд рублей с 4,1 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Объем инвестиций физлиц в ценные бумаги в июне составил 197,5 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в июне прошлого года (78,3 млрд рублей).

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на "Мосбирже", к концу июня составило 37,2 млн (+262 тысячи за июнь, рост на 4,8 млн, или на 15% за год),

Ими открыто 69,8 млн счетов, что больше на 12,1 млн, или на 21%, чем годом ранее (57,7 млн).

Сделки на фондовом рынке "Московской биржи" в июне 2025 года заключали 3,7 млн человек (против 3,6 млн в июне 2024 года), из которых 326 тысяч - квалифицированные частные инвесторы.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в июне по отношению к маю снизилась до 67% с 74%, в объеме торгов облигациями - до 28% с 33%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в июне составило 6,1 млн (+19,3 тыс. за июнь, рост на 0,3 млн, или на 5% к аналогичному периоду прошлого года).

Торговый оборот на счетах ИИС в июне вырос на 29% по сравнению с июнем прошлого года и составил 247,3 млрд рублей.

В структуре оборота на сделки с акциями пришлось 58% (61% в мае), с облигациями - 18% (16%) и с паями фондов - 24% (23%).

В июне во время утренней торговой сессии сделки на фондовом рынке заключали около 460 тыс. частных инвесторов. Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями составили 8%, паями фондов - 13%. Частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 87% и 81% соответственно.

Доля дополнительной торговой сессии выходного дня от общего объема торгов на рынке акций в июне 2025 года составила 3,4%.

Наиболее популярными акциями в портфелях частных инвесторов в июне были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,1% и 7,1% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (13,6%), "Газпрома" (12,7%), "Т-Технологий" (6,7%), X5 (6,2%), ВТБ (6,0%), "Роснефти" (5,7%), "Яндекса" (5,5%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,4%).

В топ-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды денежного рынка LQDT (доля - 39,4%), SBMM (20,9%), AKMM (17,4%), BCSD (2,3%) и AMNR (2,0%).

X5 ВТБ ИИС Сбербанк Московская биржа
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