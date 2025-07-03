"КАМАЗ" в конце июля обсудит переход на сокращенный режим работы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Руководство ПАО "КАМАЗ" начнет ежемесячно, начиная с июля, рассматривать вопрос о возможном переходе в следующем месяце на сокращенный режим работы.

"Решение о возможном введении сокращенного режима работы производства будет приниматься непосредственно перед текущим месяцем, начиная с конца июля, в зависимости от ситуации на рынке и количества заказов у нас", - говорится в заявлении в официальном телеграм-канале "КАМАЗа".

В заявлении подчеркивается, что руководство компании "предпринимает все необходимые меры по поиску заказов и загрузке производства в постоянном режиме", а партнеры и клиенты "могут быть уверены в своевременности выполнения всех ранее заключенных контрактов, независимо от режима работы компании".

"Рынок грузовиков России показывает падение почти 60% и прогнозы экспертов до конца года не вселяют оптимизма. При этом у "КАМАЗа" продажи на свободном рынке снизились только на 30%, а доля на рынке грузовиков полной массой свыше 14 тонн выросла до 37% (без учета ГОЗ (гособоронзаказа - ИФ)), что является лучшим показателем в отрасли и подтверждением правильности выбранной компании стратегии в современных условиях", - отметил автопроизводитель.

Ранее сообщалось, что по данным Минпромторга, продажи грузовиков в РФ в январе-июне сократились на 54% до 27,032 тыс.

"КАМАЗ" - крупнейший производитель грузовиков в РФ.

"КАМАЗ" традиционно выпускает приказы о возможном объявлении простоя в сложные для компании моменты и, как правило, аннулирует их до наступления срока их исполнения. Такие приказы компания выпускала в начале пандемии в 2020 году, и весной 2022 года, но на неполную неделю не перешла.