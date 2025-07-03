Акционеры "Юнипро" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Юнипро" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год, сообщила компания по итогам годового собрания.

Ранее совет директоров "Юнипро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год и направить нераспределенную прибыль на инвестиции и развитие компании.

В своем отчете за 2024 год "Юнипро" сообщала, что расходы компании на модернизацию энергоблоков, капитальные инспекции ПГУ иностранного производства и строительство парогазовых энергоблоков отечественного производства до 2031 года оцениваются в 327,1 млрд руб.

Принятая в 2021 году дивидендная политика "Юнипро" предполагала выплату акционерам по 20 млрд руб. в 2021-2022 г., эта же сумма была установлена как ориентир на 2023-2024 гг. Компания намерена информировать акционеров о перспективах выплат в этот период, говорилось в документе. Тем не менее последний раз акционеры "Юнипро" получали дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 12 млрд руб.

"Юнипро" в РФ принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной прошлого года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.