AstraZeneca может выплатить $15 млрд Summit за права на противораковый препарат

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc обсуждает заключение партнерства с Summit Therapeutics на $15 млрд, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Такую сумму AstraZeneca может постепенно выплатить американской компании за лицензирование препарата ivonescimab для больных раком легких.

По словам собеседников Bloomberg, Summit также вела переговоры с другими крупными фармкомпаниями.

Условия сделки с AstraZeneca еще прорабатываются, но вознаграждение может включать выплату нескольких миллиардов долларов сразу и ряд платежей за достижение определенных целей, сказали некоторые из источников.

При этом переговоры еще могут провалиться, а Summit может выбрать другого партнера, отмечают источники агентства.