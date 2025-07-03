Поиск

AstraZeneca может выплатить $15 млрд Summit за права на противораковый препарат

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc обсуждает заключение партнерства с Summit Therapeutics на $15 млрд, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Такую сумму AstraZeneca может постепенно выплатить американской компании за лицензирование препарата ivonescimab для больных раком легких.

По словам собеседников Bloomberg, Summit также вела переговоры с другими крупными фармкомпаниями.

Условия сделки с AstraZeneca еще прорабатываются, но вознаграждение может включать выплату нескольких миллиардов долларов сразу и ряд платежей за достижение определенных целей, сказали некоторые из источников.

При этом переговоры еще могут провалиться, а Summit может выбрать другого партнера, отмечают источники агентства.

AstraZeneca Summit Therapeutics Summit ivonescimab США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Ставка ЦБ РФ

ЦБ в июле будет рассматривать варианты снижения ставки на 100 б.п. и более

В ЦБ отметили, что повышение тарифов ЖКХ выше уровня инфляции несет риски

В ЦБ отметили, что повышение тарифов ЖКХ выше уровня инфляции несет риски

Сбер и ЦБ сошлись во мнении на проблему регуляторного арбитража между банками и маркетплейсами

Сбер и ЦБ сошлись во мнении на проблему регуляторного арбитража между банками и маркетплейсами
Разлив мазута в Керченском проливе

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Сбербанк понизит прогнозы по кредитованию на 2025 год

Банк России в июле обсудит снижение ставки, но гарантий не дает

Банк России в июле обсудит снижение ставки, но гарантий не дает

ЦБ видит незначительный рост проблемных активов в банковском секторе

Мировые ЦБ хотят наращивать долю золота в резервах и сокращать зависимость от доллара

Мировые ЦБ хотят наращивать долю золота в резервах и сокращать зависимость от доллара
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6655 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });