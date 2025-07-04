Заказы промпредприятий Германии в мае снизились сильнее прогнозов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае сократился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,1%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в апреле объем заказов вырос на 1,6%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.

Заказы на компьютерную технику, электронику и оптические изделия в мае упали на 17,7%, на электрооборудование - на 6,2%. В то же время заказы в сегменте металлических изделий выросли на 18,2%, в транспортном машиностроении - на 6,8%.

Заказы на средства производства в позапрошлом месяце уменьшились на 0,9%. Заказы на промежуточные товары снизились на 3,4%, на потребительские товары - выросли на 3,1%.

Объем внутренних заказов германских промпредприятий в мае сократился на 7,8%, зарубежных - увеличился на 2,9%. Заказы из стран еврозоны уменьшились на 6,5%, из остальных стран - выросли на 9%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в мае был на 5,3% выше показателя за тот же месяц 2024 года.