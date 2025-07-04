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ЦБ РФ хочет прекратить практики имитации биржевых торгов

Регулятор планирует выйти с соответствующими предложениями осенью, заявил зампред Банка России Филипп Габуния

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Банк России хочет прекратить практики проведения внебиржевых торгов с интерфейсом биржи, которые по факту такими не являются, планирует выйти с предложениями осенью, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния.

"У нас, к сожалению, законодательство так построено, что можно полностью имитировать биржу, но при этом назвать это OTC (over the counter, внебиржевой рынок - ИФ). Нам кажется, это неправильно", - сказал Габуния в ходе Финансового конгресса Банка России.

Он отметил, что инвесторы должны знать, что совершают сделку не в стакане.

"В этом смысле мы точно где-нибудь осенью выйдем с предложением, как это уточнить, чтобы все-таки эти вещи, если ты хочешь делать в стакане и предлагать сервис, который по экономике, по всему смыслу является биржевым, то пожалуйста, делай, получай соответствующую лицензию, соответствуй всем правилам, что будет обеспечивать еще и честную конкуренцию, и защиту самого инвестора от того, чтобы у нас не возникали риски на нем, в том числе правовые", - заключил Габуния.

Филипп Габуния ЦБ РФ Банк России Финансовый конгресс
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