Неизвестный акционер страховщика AIA продал акции на $3,4 млрд

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционер AIA Group Ltd., одного из крупнейших азиатских страховщиков, в рамках ряда непубличных транзакций продал акции компании на 26,8 млрд гонконгских долларов ($3,4 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Всего продано 394,4 млн, или 3,7%, акций по цене 68 долларов за штуку, что предусматривает 6%-ный дисконт к их котировкам на закрытие рынка в Гонконге в четверг. В пятницу бумаги подешевели на 4,4%.

Имя продавца не раскрывается.

По данным агентства, эта четвертая по величине продажа акций в Гонконге в 2025 году. Ее организовал Morgan Stanley.