Расходы американцев на День независимости снизятся 2-й год подряд

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Общий объем расходов населения на празднование Дня независимости США, который отмечается 4 июля, снижается второй год подряд, показал опрос Национальной федерации розничной торговли (NRF).

В 2025 году американцы в совокупности планируют потратить $8,9 млрд по сравнению с $9,4 млрд в 2024 году и рекордными $9,5 млрд в 2023 году.

При этом средний размер затрат на продукты питания в расчете на человека повысится в среднем до $92,44 против $90,42 в прошлом году и $93,34 в 2023 году.

Доля американцев, планирующих отмечать День независимости, снизилась до 86% с 87% в предыдущие два года.

Приготовление пищи на открытом воздухе (пикник, барбекю) на праздник планируют 61% американцев, фейерверки - 41%, поездки на отдых - 13%. Принять участие в параде намерены 12% респондентов.

В опросе, который проходил в начале июня, приняли участие 7,88 тысячи американцев.