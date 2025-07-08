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Ростехнадзор расследует инцидент с нефтерезервуаром на площадке "ЛУКОЙЛа" в Коми

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Коми на площадке установки подготовки нефти "Уса" "ЛУКОЙЛа во время ремонта произошел хлопок со смещением кровли, сообщает "ЛУКОЙЛ-Пермь". Печорское управление Ростехнадзора сформировало комиссию по техническому расследованию причин инцидента на нефтерезервуаре "ЛУКОЙЛа" в Усинске, сообщил представитель ведомства Андрей Виль.

Он уточнил, что это произошло 7 июля.

Обошлось без пострадавших. Предварительной причиной инцидента компания назвала реакцию с кислородом пирофорных отложений. Резервуар пустовал. Ремонт был плановым. Компания уведомила о случившемся государственные органы.

"На объекте осуществляется режим постоянного государственного надзора. Последнее контрольное действие проведено 11 июня 2025 года, выявлено 20 нарушений. Должностное лицо эксплуатирующей организации привлечено к административной ответственности", - добавил Виль.

ЛУКОЙЛ Ростехнадзор Усинск Коми ЛУКОЙЛ-Пермь Андрей Виль
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