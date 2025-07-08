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Рынок акций РФ во вторник консолидировался у 2755п по индексу МосБиржи

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ по итогам основных торгов во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне смешанных внешних сигналов, подросшей нефти (сентябрьский фьючерс на Brent превысил $70 за баррель) и укрепления рубля; сдерживающим фактором для покупателей остаются сомнения в скором мирном урегулировании конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи консолидировался на уровне 2755 пунктов; лидировали в росте акции "Группы компаний ПИК" (+4%) и АФК "Система" (+3,5%), упали после отсечки годовых дивидендов не входящие в расчет основных индексов акции "Газпром нефти" (-2,7%, до 512,9 рубля; выплаты - 27,21 рубля на бумагу).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2755,58 пункта (-0,02%, в течение дня индекс колебался в рамках 2740-2765 пунктов), индекс РТС - 1110,51 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июля, составил 78,1682 руб. (-55,03 копейки).

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