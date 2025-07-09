В "ФосАгро" сменился гендиректор

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро" назначил на пост генерального директора компании Александра Гильгенберга.

Михаил Рыбников покинул эту должность в связи со сменой места работы, сообщила компания.

Гильгенберг до назначения возглавлял АО "Апатит" (управляет производственными и логистическими активами "ФосАгро"). На предприятиях, входящих в группу, Гильгенберг работает с 1999 года.

"Сейчас под руководством Александра Гильгенберга завершается разработка корпоративной стратегии развития до 2030 года, в рамках которой перед компанией будут поставлены новые амбициозные задачи. Уверен, что Александр Александрович, всю трудовую жизнь работающий в компании, начинавший в качестве рядового специалиста и последовательно поднявшийся по всем ступенькам карьерной лестницы, на посту генерального директора поможет "ФосАгро" с ними уверенно справиться", - отметил председатель совета директоров компании Виктор Черепов, чьи слова приводятся в сообщении.

Рыбников возглавил "ФосАгро" в марте 2022 года, сменив на этом посту Андрея Гурьева после его включения в санкционный список ЕС.