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Запасы нефти в США неожиданно выросли на 7,07 млн баррелей

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 7,07 млн баррелей
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,07 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 4 июля, уменьшились на 2,658 млн баррелей, дистиллятов - на 825 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 464 тыс. баррелей после уменьшения на 1,493 млн баррелей неделей ранее.

NYMEX США
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