Фондовые индексы США завершили среду уверенным ростом

Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом, несмотря на новости о том, что вводимые США новые импортные пошлины могут оказать негативное влияние на корпоративные доходы, сообщает Trading Economics.

Американский президент Дональд Трамп разослал письма о введении с 1 августа пошлин на ввозимые в США товары лидерам более десяти государств. Он также объявил о планах в скором времени ввести пошлины в размере 50% на импорт меди и 200% - на фармацевтические препараты.

Кроме того, Трамп в очередной раз призвал Федеральную резервную систему (ФРС) опустить базовую процентную ставку.

"Ставка ФРС завышена по крайней мере на 3 процентных пункта", - написал он в соцсети Truth Social. Каждый из этих процентных пунктов стоит США дополнительных расходов на рефинансирование долга в размере $360 млрд в год, добавил Трамп.

В настоящее время рынок исходит из того, что Федрезерв проведет еще два понижения процентной ставки по 25 базисных пунктов до конца текущего года. Первое сокращение произойдет в сентябре, прогнозирует большинство аналитиков.

Котировки акций Nvidia Corp. выросли за день на 1,8%. Между тем в ходе сессии подъем цены достигал 2,7%, в результате чего капитализация производителя графических процессоров некоторое время превышала $4 трлн. Это первая компания, рыночная стоимость которой превзошла данную отметку.

Бумаги фармацевтической Merck & Co. подорожали на 2,9% после того, как она объявила о покупке британской биотехнологической фирмы Verona Pharma за $10 млрд.

Цена акций Starbucks Corp. поднялась на 0,3%. По данным СМИ, почти 30 инвесткомпаний подали необязывающие заявки на покупку доли в китайском подразделении этой сети кофеен. Претенденты оценивают Starbucks China в $5-10 млрд.

Котировки бумаг Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) выросли на 1,7%. Компания купила около 3% франко-итальянского производителя очков EssilorLuxottica, по сообщениям СМИ, примерно за 3 млрд евро и рассматривает возможность дальнейших инвестиций. Компании уже несколько лет работают вместе над разработкой "умных" очков с искусственным интеллектом.

Стоимость Boeing Co. увеличились на 3,7%, Microsoft Corp. - на 1,4%, Amazon.com Inc. - на 1,5%, Caterpillar - на 2%, Alphabet Inc. - на 1,3%, Coinbase Global - на 5,4%.

Акции Apple Inc. подорожали на 0,5%. Главный операционный директор компании Джефф Уильямс заявил о том, что покинет пост после десяти лет работы. Его место займет Сабих Хан, ключевой архитектор цепочек поставок Apple и старший вице-президент по операциям.

Капитализация Hims & Hers Health Inc. выросла на 4,7% после того, как специализирующаяся на телемедицине компания объявила о планах расширения своего бизнеса в Канаде в следующем году.

Кроме того, существенно прибавили в цене бумаги строительных компаний, включая D.R. Horton Inc. - на 5,4%, PulteGroup - на 4,5% и Lennar Corp. - на 4,5%.

Между тем бумаги Tesla подешевели на 0,7%, Hershey Co. - на 4,7%, Altria Group - на 3%, Coca-Cola Co. - на 1,1%, Exxon Mobil - на 0,3%, ConocoPhillips - на 1,3%, Chevron Corp. - на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 217,54 пункта (на 0,5%) и составил 44458,3 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов повысилось на 37,74 пункта (на 0,6%) - до 6263,26 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 192,87 пункта (на 0,9%) и завершил сессию на отметке 20611,34 пункта.