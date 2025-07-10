Португалия продаст 49,9% акций авиакомпании TAP в рамках приватизации

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Правительство Португалии возобновит отложенную приватизацию национального авиаперевозчика TAP и продаст 49,9% акций, включая 5% акций, которые будут предложены сотрудникам, заявил в телеобращении премьер-министр Луиш Монтенегро. Об этом сообщает Reuters.

"Мы приняли это решение, потому что уже потратили много денег. Мы не хотим продолжать вливать деньги в бездонную яму", - сказал он.

Приватизация TAP уже вызвала интерес трех крупнейших европейских авиакомпаний - Deutsche Lufthansa, Air France-KLM и группы IAG (владеет British Airways и Iberia), которые в 2024 году проводили встречи с правительством.

"Мы убеждены, что будет много заинтересованных сторон", - заявил Монтенегро, добавив, что, выбрав стратегического партнера, правительство "хочет обеспечить устойчивость и прибыльность авиакомпании, а также внести свой вклад в экономическое развитие страны".

TAP получила рекордный убыток в размере 1,6 млрд евро в 2021 году во время пандемии COVID-19, что привело к масштабной реструктуризации и необходимости госпомощи, но за последние три года компания вернулась на прибыльный уровень.

В 2024 году TAP, в которой работает около 8 тыс. человек, перевезла более 16 млн пассажиров (рост на 1,6%). Флот авиакомпании состоит из 99 самолетов, а также 19 лайнеров "дочерней" TAP Express, специализирующейся на ближне- и среднемагистральных рейсах.

Португальская авиакомпания привлекательна для потенциальных покупателей прежде всего авиасообщением с Бразилией. TAP также активно работает на африканском направлении, осуществляя полеты в португалоязычные страны континента, и выполняет рейсы в США.