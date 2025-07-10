Nissan начал размещение облигаций на $4,5 млрд

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. начал процесс размещения облигаций в долларах и евро на общую сумму $4,5 млрд.

Ставка купона по бондам на сумму 1,3 млрд евро, со сроком погашения от четырех до восьми лет, составит 5,25-6,375%, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Пятилетние, семилетние и 10-летние облигации в долларах на общую сумму $3 млрд будут размещаться под 7,5%, 7,75% и 8,125% годовых соответственно.

Bloomberg отмечает, что это рекордная ставка купона для Nissan. Предыдущий рекорд был установлен в 1986 году, когда автопроизводитель разместил 10-летние долларовые бонды под 7,5%.

Средства от выпуска облигаций компания направит на реструктуризацию задолженности, выросшей после большого убытка в прошлом фингоду.

С начала 2025 года капитализация Nissan сократилась почти на 37%.