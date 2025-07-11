Диапазон цены размещения в рамках SPO МТС банка составляет 1300-1600 рублей за акцию

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Ориентировочный диапазон в рамках вторичного публичного предложения акций МТС банка составляет 1300-1600 рублей за акцию, говорится в материалах кредитной организации.

Сбор заявок продлится в течение рабочего дня 11 июля с 10:00 до 14:00 по московскому времени.

Средства, привлеченные в рамках SPO, поступят в МТС банк.

Банк планирует выпустить до 3,1 млн обыкновенных акций, что составляет до 9% от его текущего уставного капитала.

Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее начала размещения акций - 14 июля.