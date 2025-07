Совладелец Kaspi.kz Вячеслав Ким завершил покупку Alatau City Bank

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Казахстанский бизнесмен, совладелец финтех-холдинга Kaspi.kz Вячеслав Ким завершил сделку по покупке Alatau City Bank (ранее - Jusan Bank), сообщила пресс-служба банка.

"Alatau City Bank (...) информирует о том, что бизнесмен Вячеслав Ким завершил сделку по приобретению 100% акций банка у его бывшего собственника Галимжана Есенова", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы Alatau City Bank, Ким, комментируя приобретение банка, заявил о намерении создать на его базе "принципиально новый для казахстанского рынка финансовый институт" и сделать ставку на ускоренное технологическое развитие.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана в начале июня разрешило Вячеславу Киму приобрести 97,5% акций First Heartland Jusan Bank (бренд Jusan Bank), который с 2023 года принадлежал казахстанскому бизнесмену Галимжану Есенову. Сделка, по словам Кима, не имеет отношения к Kaspi.kz.

В середине июня 2025 года Jusan Bank в преддверии смены собственника поменял название на Alatau City Bank.

Есенов в 2023 году оказал финансовую поддержку сделке, которая помогла разрешить спор об активах, длившийся с момента ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана в 2019 году. В рамках соглашения, которое включало выплату наличными около $100 млн, Есенов получил контроль над Jusan Bank и другими активами от базирующегося в США фонда, который раньше был связан с Назарбаевым.

First Heartland Jusan Bank образовался путем объединения в 2019 году крупного казахстанского Цеснабанка (акционером являлся бывший руководитель администрации Назарбаева Адильбек Джаксыбеков) и небольшого коммерческого банка First Heartland Bank. До этого Цеснабанк был передан инвестиционной компании First Heartland Securities (инвесткомпания указывала в качестве своих собственников группу организаций "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд").

В сентябре 2021 года First Heartland Jusan Bank, который в конце 2020 года приобрел 99,76% акций АТФ-банка у Есенова, завершил присоединение этого банка.

По состоянию на 1 апреля 2025 года Есенову напрямую принадлежало 19,67% акций Jusan Bank, еще 78,11% - через First Heartland Securities (эта компания перешла под его контроль в 2023 году).

Ким владеет 20,39% акций Kaspi.kz, которая объединяет сервисы онлайн-платежей и P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок. Компания работает на трех платформах: платежи, маркетплейс и финтех. В состав группы входят ТОО "Kaspi Магазин", Kaspi Bank, ТОО "Kaspi Pay" и ТОО "Kaspi Travel". Крупнейшими акционерами компании, по данным на 1 января 2025 года, также являются Baring Funds (23,51%) и Михаил Ломтадзе (21,53%). Кроме того, в начале этого года Kaspi.kz закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций (65,41%) турецкой платформы электронной торговли Hepsiburada. В процессе закрытия находится сделка по приобретению турецкой дочерней компании нидерландской Rabobank Group - банка Rabobank A.S.

В 2024 году Ким, по оценкам Forbes, занял первое место в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана. Его состояние, по данным издания, составляет $5,8 млрд.