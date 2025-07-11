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Аналитики Citi ждут роста фондового индекса MSCI на 5% к середине 2026 года

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Аналитики Citigroup установили целевой уровень для глобального фондового индекса MSCI All Country World на середину 2026 года в 1150 пунктов.

По их мнению, мировые рынки акций будут колебаться в узком диапазоне до конца 2025 года, а рост произойдет в первой половине 2026 года.

На закрытие торгов в четверг значение MSCI ACWI составляло 1100 пунктов. Таким образом, прогноз экспертов предполагает увеличение индикатора менее чем на 5%.

В Citi видят наибольший потенциал роста в Японии и странах Европы в среднесрочной перспективе. Тем не менее, аналитики ухудшили рекомендацию для японского рынка акций до "нейтрального уровня" из-за опасений по поводу влияния импортных пошлин США и укрепления курса иены.

Мировые акции вернулись к историческим максимумам после волатильного первого полугодия, несмотря на то, что экономические перспективы в целом выглядят неопределенными из-за американских пошлин и геополитической напряженности. Citi прогнозирует рост прибыли на акцию (EPS) компаний, входящих в MSCI ACWI, более чем 11% до конца 2026 года. Это ниже консенсус-прогноза Уолл-стрит, согласно которому подъем превысит 13%, отмечает Reuters.

"Хотя в среднем прогнозы для EPS остаются положительными, компании по всему миру находятся под давлением, поскольку рынки борются с торговой напряженностью и геополитической неопределенностью", - отмечают аналитики банка, ожидая повышения EPS в этом году чуть сильнее 5%.

Citi сохраняет "нейтральную позицию" для акций США и рекомендацию "ниже рынка" для развивающихся рынков и Австралии.

Citigroup MSCI США Япония Европа Австралия
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