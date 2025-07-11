РФ в августе-сентябре хочет полностью компенсировать объемы нефти, добытые ранее сверх квоты ОПЕК+

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россия в установленный срок закроет компенсационный график за превышение своей квоты на добычу нефти в рамках ОПЕК+ в предыдущие месяцы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан.

"Мы где-то в августе-сентябре закончим (компенсацию перепроизводства - ИФ)", - сказал Новак.

Отвечая на вопрос о планах альянса по досрочному сворачиванию добровольных сокращений уже в сентябре, вице-премьер сказал: "Не могу комментировать будущие решения. Мы каждый месяц встречаемся".

Как сообщалось, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения. При этом с мая участники сделки кратно ускорили темпы увеличения добычи. Из ограничений в 2,2 млн б/с странам осталось вывести на рынок 281 тыс. б/с, следует из расчетов.

Для ряда участников "восьмерки" действуют компенсационные графики за добытые ранее объемы нефти сверх квоты. В частности, Россия обязана компенсировать 0,7 млн б/с сверхдобычи до конца сентября.

В ОПЕК ранее отмечали, что увеличение квот "предоставит странам-участницам возможность ускорить выплату компенсации".