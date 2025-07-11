Рынок акций РФ упал к 2640п по индексу МосБиржи из-за геополитических рисков

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу ускорил снижение под давлением распродаж игроков, сокращавших позиции из-за геополитических рисков и ожиданий известий о новых западных антироссийских санкциях, некоторую поддержку рынку оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent вновь превысил $70 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2640 пунктов, обновив минимум на закрытие торгов с 20 декабря 2024 года; лидерами снижения после отсечки годовых дивидендов выступили акции ВТБ (-22,5%, до 72,79 рубля; выплаты - 25,58 рубля на бумагу).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2642,02 пункта (-3,3%), индекс РТС - 1068,61 пункта (-3,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июля, составил 77,8855 руб. (-1,74 копейки).

По итогам недели индексы РТС и МосБиржи упали на 4,6-5,7%, курс доллара от ЦБ РФ снизился на 0,95 рубля.

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