Поиск

Рынок акций РФ упал к 2640п по индексу МосБиржи из-за геополитических рисков

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу ускорил снижение под давлением распродаж игроков, сокращавших позиции из-за геополитических рисков и ожиданий известий о новых западных антироссийских санкциях, некоторую поддержку рынку оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent вновь превысил $70 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2640 пунктов, обновив минимум на закрытие торгов с 20 декабря 2024 года; лидерами снижения после отсечки годовых дивидендов выступили акции ВТБ (-22,5%, до 72,79 рубля; выплаты - 25,58 рубля на бумагу).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2642,02 пункта (-3,3%), индекс РТС - 1068,61 пункта (-3,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июля, составил 77,8855 руб. (-1,74 копейки).

По итогам недели индексы РТС и МосБиржи упали на 4,6-5,7%, курс доллара от ЦБ РФ снизился на 0,95 рубля.

Новость дополняется

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Volkswagen и SAIC закроют завод в китайском Нанкине

"Мосбиржа" и "СПБ биржа" возобновят торги акциями ЮГК с 14 июля

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизился на 35% до $24,3 млрд

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизился на 35% до $24,3 млрд

Ford в первом полугодии побил годовой рекорд по отзывам автомобилей

Ford в первом полугодии побил годовой рекорд по отзывам автомобилей

Миллер в Пекине обсудил с CNPC перспективные проекты поставок российского газа

Новак связал решение по экспорту бензина для нефтяников с биржевыми ценами в ближайшие дни

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6711 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });