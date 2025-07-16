Уолл-стрит преимущественно снизилась на данных по инфляции, отчетности банков

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились во вторник, тогда как Nasdaq Composite слабо вырос.

Участники рынка оценивали неоднозначную квартальную отчетность крупнейших американских банков и статданные по инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Темпы роста ускорились по сравнению с 2,4% в мае и совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно мая и на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали повышение на 0,3% и 3% соответственно. В мае подъем составлял 0,1% и 2,8%.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 29-30 июля.

"Индекс потребительских цен оказался на уровне прогнозов, однако он все же показал, что инфляция в июне была более высокой, чем в мае, - отметил Скайлер Вайнанд из Regan Capital. - Мы еще сильнее удалились от целевого показателя Федрезерва в 2%, что означает, что ФРС вряд ли станет снижать процентные ставки раньше сентября".

Акции JPMorgan Chase & Co. подешевели на 0,7%, так как крупнейший банк США по объему активов сократил чистую прибыль во втором квартале 2025 года на 17%, выручку - на 11%.

Котировки бумаг Citigroup Inc. поднялись на 3,7%, поскольку банк в прошлом квартале увеличил чистую прибыль на 25%, намного лучше прогноза.

Еще один ведущий банк США, Wells Fargo & Co., в апреле-июне увеличил выручку и чистую прибыль сильнее прогнозов рынка, однако чистый процентный доход оказался хуже ожиданий. Капитализация банка опустилась на 5,5%.

Рыночная стоимость Bank of New York Mellon уменьшилась на 0,1%, хотя крупнейший в мире банк-кастодиан в минувшем квартале нарастил чистую прибыль на 22%, выручку - на 9%.

Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2025 года на 7%, выручку - на 13%, при этом скорректированная прибыль компании превзошла ожидания рынка, а выручка оказалась ниже прогнозов. Акции BlackRock упали в цене на 5,9%.

Цена бумаг Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices выросла на 4% и 6,4% соответственно на новости, что они планируют возобновить поставки продвинутых чипов в Китай после получения сигналов от Вашингтона, что они будут одобрены.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,98% и составил 44023,29 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,4% - до 6243,76 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,18% и составил 20677,8 пункта.