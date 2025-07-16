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Brent подорожала до $68,96 за баррель

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после снижения днем ранее.

К 8:17 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,25 (0,36%), до $68,96 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,5 (0,7%), до $68,71 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,4 (0,6%), до $66,92 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,46 (0,7%), до $66,52 за баррель.

Снижение нефтяных котировок во вторник было обусловлено более мягкими, чем ожидалось, заявлениями президента США Дональда Трампа в отношении России. Трамп в начале недели анонсировал новый план оказания давления на Россию в рамках усилий по урегулированию российско-украинского конфликта, однако объявленные меры не предусматривают немедленных ограничений на поставки российской нефти.

Источники приводят сильно различающиеся данные о запасах нефти в США по оценке Американского института нефти (API). Trading Economics пишет, что опубликованные накануне данные указали на рост запасов на 19,1 млн баррелей за прошлую неделю - это рекордный прирост за всю историю подсчета показателя. По данным Reuters, увеличение запасов составило гораздо более скромные 839 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Министерства энергетики будет опубликован позднее в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,8 млн баррелей.

"В ближайшей перспективе риски для цен на нефть все еще повышательные, - отметил Роберт Ренни из Westpac Banking Corp. - При этом ситуация с запасами давит на котировки, удерживая Brent ниже $70 за баррель".

API Brent WTI США
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